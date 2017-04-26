戴勝益要求後事上限8.7萬 原因竟是這個中央社 (2017-04-26 12:38)
（中央社記者田裕斌台北26日電）王品集團創辦人戴勝益退休後潛心公益，創辦益品書屋，對於身後事怎麼辦？戴勝益要求，喪事花費不可以超過新台幣8.7萬元，原因是不能比馬英九幫父親辦後事花費高。
戴勝益今天出席「台灣中年世代 活到100+歲態度大調查」發表記者會，他說，他早就跟子女說清楚，如果一旦失能，可以把他送到有醫療資源的療養院，但病況危急時「不要急救」，身後選擇樹葬，花費不能超過8.7萬元，原因是：前總統馬英九幫父親馬鶴凌辦後事花了8.7萬元，不希望比馬英九高。
戴勝益指出，他早在子女小學5年級時就告訴子女，未來他們不能進王品集團，是全台灣「唯二」不能進王品集團上班的人，現在女兒戴筱薇創立網路訂花品牌SoWhat、兒子戴東杰則成立雀客旅館各有事業，戴勝益的錢除了做書屋外，沒花完的部分才會留給子女。
戴勝益說：依民法規定分配，對子女都公平。1060426
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Skechers 運動鞋．Skechers 山貓．SKECHERS 11878BKHP．SKECHERS 12479NVLB．SKECHERS 11895NVAQ．skechers 背袋．SKECHERS Ultra．skechers gowalk2．skechers 涼鞋．skechers 13707KHK．skechers 玩偶．SKECHERS 雪靴．Skechers 51361OLV．SKECHERS 13954pnk．skechers go run 3．skechers 健走鞋．SKECHERS 13705NVW．skechers 亮片．skechers 增高．skechers 12479RDPK．SKECHERS Walk2．skechers 22640CCL．skechers 慢跑鞋 第二代．GOwalk 2 SKECHERS．SKECHERS 13695BBK．skechers 智慧．SKECHERS GObionic．SKECHERS GOrun3．skechers 13962HPK．skechers 螢光
- 高跟鞋 AS 金屬圓釦羊麂皮美型尖頭楔型高跟鞋－黑
- TISSOT Couturier 建構師系列 三眼計時機械腕錶-黑/43mm
- 【限量版】MadPax時尚造型包 氣球包 大包(星空)
- Delsey FLANEUR PC 24吋行李箱-藍色00262581032
- ◤EAMKEVC 伊凱文◢8201 專業高筒重裝防水登山鞋
- 【碧荷柏】第二代葡萄糖胺MSM關護乳膏-溫感升級配方(50ML/
- 彩糖鑽工坊 GIA鑽石 30分 D/VS2 鑽戒求婚戒
- CHANEL 雙C LOGO壓花菱格荔枝紋小牛皮L型拉鍊鑰匙零錢包(暗
- 【麥雪爾】騎士風遮臀修身長版格紋上衣
- OLIVER PEOPLES眼鏡 復古典藏款(亮琥珀) #NDG-1-P 1172
一例一休挨批亂法 學者：主婦反對最大【中央社】
寧向東：如何讓孩子養成良好的讀書習慣【北京新浪網】
生蚝長滿海岸，丹麥大使館在中國發出緊急求助……【北京新浪網】
特朗普簽署「史上最大」稅改方案：金融電信最受益【北京新浪網】
彭金誠:黃金弱勢恐將延續 1260企穩方能反擊【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》