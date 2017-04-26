（中央社記者田裕斌台北26日電）王品集團創辦人戴勝益退休後潛心公益，創辦益品書屋，對於身後事怎麼辦？戴勝益要求，喪事花費不可以超過新台幣8.7萬元，原因是不能比馬英九幫父親辦後事花費高。



戴勝益今天出席「台灣中年世代 活到100+歲態度大調查」發表記者會，他說，他早就跟子女說清楚，如果一旦失能，可以把他送到有醫療資源的療養院，但病況危急時「不要急救」，身後選擇樹葬，花費不能超過8.7萬元，原因是：前總統馬英九幫父親馬鶴凌辦後事花了8.7萬元，不希望比馬英九高。



戴勝益指出，他早在子女小學5年級時就告訴子女，未來他們不能進王品集團，是全台灣「唯二」不能進王品集團上班的人，現在女兒戴筱薇創立網路訂花品牌SoWhat、兒子戴東杰則成立雀客旅館各有事業，戴勝益的錢除了做書屋外，沒花完的部分才會留給子女。



戴勝益說：依民法規定分配，對子女都公平。1060426