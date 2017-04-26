（優活健康網新聞部／綜合報導）許多媽咪常苦惱於產後瘦身，由於產後女性體脂肪比例通常會上升，女性的體脂肪落在21%到24%，醫師推薦打「肪」3絕招，讓媽咪們輕鬆甩掉體脂肪，開心迎接夏日。

1） 拳頭用餐法／

要有效率的降低體脂肪，飲食控制非常重要，當你攝取的熱量多於身體需要的，就會累積成體脂肪儲存。利用拳頭大小的分量來控制自己的飲食，像是每餐都必備的「澱粉」、「蔬菜」與「蛋白質」，澱粉吃1個拳頭大的量，蛋白質吃約手掌大小的量，蔬菜則可以攝取2個拳頭的份量，而為避免糖分攝取過量，水果分量一天也應控制在2個拳頭大小。

2） 多部位運動法／

許多媽咪在意的「掰掰蝴蝶袖」，只要選擇「一次運動多個部位」動，例如核心＋下半身運動一起，就能在30分鐘到1小時內消耗大量熱量，減少體脂。另外，以手伸直的棒式當起始動作，手掌位於肩膀下方，整個手臂呈現與地面垂直狀態，接著將臀部往後上方推，保持腳伸直不彎曲，視線看自己的腳指頭的「直手棒式上推」運動對於肌肉訓練也有不錯的效果。

除了會覺得腿後出現緊繃感，反覆動作10-20次，深層核心肌肉、腹部表層肌肉、手臂、肩膀、臀部都可以訓練到。

3） 隔空鏟油法／

有別於近年來常見的就是侵入式的抽脂手術，開業診所院長林君曄表示，利用電流所產生的磁場，可以針對皮下2公分的脂肪層範圍內進行震盪效應，也有人戲稱為「隔空減脂」。只要溫度達42~45度超過15分鐘，脂肪細胞就會開始凋亡。

術後的保養也很簡單，只需注意黃金5天（療程前2天、當天、及療程後2天），配合每天喝水約1500至2000c.c.，加速代謝消除的脂肪組織細胞，並且搭配適當運動及飲食。但是林君曄醫師也提醒，不論是哪一種體外減脂的療程，都只能當作加速脂肪細胞凋亡的「輔助」工具，不能當成減重工具，要有健康體態，還是要透過運動、飲食控制才能達成。

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