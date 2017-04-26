打「肪」3妙招 減脂輕鬆瘦！優活健康資訊網 (2017-04-26 12:00)
（優活健康網新聞部／綜合報導）許多媽咪常苦惱於產後瘦身，由於產後女性體脂肪比例通常會上升，女性的體脂肪落在21%到24%，醫師推薦打「肪」3絕招，讓媽咪們輕鬆甩掉體脂肪，開心迎接夏日。
1） 拳頭用餐法／
要有效率的降低體脂肪，飲食控制非常重要，當你攝取的熱量多於身體需要的，就會累積成體脂肪儲存。利用拳頭大小的分量來控制自己的飲食，像是每餐都必備的「澱粉」、「蔬菜」與「蛋白質」，澱粉吃1個拳頭大的量，蛋白質吃約手掌大小的量，蔬菜則可以攝取2個拳頭的份量，而為避免糖分攝取過量，水果分量一天也應控制在2個拳頭大小。
2） 多部位運動法／
許多媽咪在意的「掰掰蝴蝶袖」，只要選擇「一次運動多個部位」動，例如核心＋下半身運動一起，就能在30分鐘到1小時內消耗大量熱量，減少體脂。另外，以手伸直的棒式當起始動作，手掌位於肩膀下方，整個手臂呈現與地面垂直狀態，接著將臀部往後上方推，保持腳伸直不彎曲，視線看自己的腳指頭的「直手棒式上推」運動對於肌肉訓練也有不錯的效果。
除了會覺得腿後出現緊繃感，反覆動作10-20次，深層核心肌肉、腹部表層肌肉、手臂、肩膀、臀部都可以訓練到。
3） 隔空鏟油法／
有別於近年來常見的就是侵入式的抽脂手術，開業診所院長林君曄表示，利用電流所產生的磁場，可以針對皮下2公分的脂肪層範圍內進行震盪效應，也有人戲稱為「隔空減脂」。只要溫度達42~45度超過15分鐘，脂肪細胞就會開始凋亡。
術後的保養也很簡單，只需注意黃金5天（療程前2天、當天、及療程後2天），配合每天喝水約1500至2000c.c.，加速代謝消除的脂肪組織細胞，並且搭配適當運動及飲食。但是林君曄醫師也提醒，不論是哪一種體外減脂的療程，都只能當作加速脂肪細胞凋亡的「輔助」工具，不能當成減重工具，要有健康體態，還是要透過運動、飲食控制才能達成。
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- LG Wine Smart 2 H410 4G LTE經典摺疊智慧機
- RADO 雷達 Sintra 銀鑽系列陶瓷機械腕錶
- 【SAN SPORTS 山司伯特】跳跳樂54吋彈跳床(C144-54)
- SAKURA櫻花 12L屋外型無氧銅防空燒熱水器H-1235/GH-1235 (
- NIXON 38-20 潮流躍動運動腕錶-黑x玫瑰金
- VYCOZ眼鏡 薄鋼 簡約小方框款(質感黑) #TOMS BLKBK
- SWAROVSKI 貓眼 水鑽 太陽眼鏡(琥珀色)
- agnes b. VOYAGE水玉尼龍迷你手提包(水藍)
- 【CASIO】G-SHOCK 多層次潮流精密腕錶- 白/藍(GA-110AC-7A)
- ViewSonic 優派 VX2263Smhl-W 22型IPS雙HDMI液晶螢幕
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》