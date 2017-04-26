日期:4月26日，聖安東尼奧馬刺主場116-103擊敗孟菲斯灰熊，總比分3-2佔得先機。帕蒂-米爾斯替補登場，10投7中射落20分，其中最後一節更是在三分線外4投全中獨得12分，朝著對方的心臟插入致命一刀。

GDP時代的馬刺，那有鄧肯坐帳中軍，外有帕克、馬努衝鋒陷陣，三人之外，其他角色球員只管做好防守，進攻端把空位機會好好把握住，就算大功告成。不過最近幾個賽季，隨著鄧肯的退役，馬努和帕克的老化，球隊更需要有新的進攻發起點站出來，為萊昂納德分擔進攻壓力。而米爾斯，就是波波維奇的那個答案。

關於米爾斯的能力，相信看過奧運會男籃比賽的朋友，一定印象深刻。雖然作為一名小個子後衛，他組織能力平平，進攻技巧也並不十分豐富，但旋風一般的奔跑和出手速度，任何時刻都相信自己能將球投中的果決，仍確保他可以勝任澳大利亞的進攻核心，馬刺隊的板凳奇兵。

今天比賽的前三節，米爾斯個人發揮只能說中規中矩，但當第四節開始后，灰熊用一波12-5的攻勢，將場上分差縮小到只剩4分。這時，米爾斯才挺身而出，幫助球隊頂住了最大的壓力。

終場前7分25秒，米爾斯左翼拿球對上同樣身為射手的丹尼爾斯，只見他一個虛點騙倒對手，往左側大跨一步，依然選擇了三分出手，皮球穩穩命中之後，比分重被拉開到95-88；

下一回合，帕克中路滲入吸引包夾，及時將球分給外線，米爾斯空位接球出手，再次命中，比分變成98-90；

終場前3分48秒，米爾斯藉助阿德掩護，兜出外線接到帕克傳球，再次三分出手命中。這一球投中之後，場上比分已經變成109-97；

2分47秒，還是米爾斯，利用帕克的牽制力，找到空位出手機會，投中了本節比賽個人的第4記三分，徹底殺死比賽。

全場比賽，米爾斯一共只打了21分56秒，但在這21分56秒時間里，馬刺卻凈勝對手22分。紅曼巴馬特-邦納曾經發表評論，稱萊昂納德在馬刺場均得到25.7分相當於在其他球隊得到30+，那麼如果換一支球隊，本賽季薪水只有357萬的米爾斯，是不是也可以競爭年度最佳第六人了呢？！

（熊貓）