「我是波蘭男排歷史上第一個外籍主教練，同樣是德國男排首位外籍主教練，」阿根廷人勞爾·洛薩諾笑言自己是「創造歷史」的專業戶。這位擁有執掌過多國男排帥印的名帥今日正式入主中國男排，這一次他又創造了歷史，成為中國男排第一位外籍主教練。

接手中國男排，他的挑戰不小。中國排球運動管理中心給他提出了四個目標，可謂一年一個新台階——2017亞錦賽奪取獎牌、2018進入亞運會冠亞軍決賽、32019亞錦賽奪得冠軍和2020年獲得東京奧運會參賽資格。對於之前在里約奧運會落選賽鎩羽而歸的中國男排來說，這樣的目標是一個挑戰嗎？

無論如何，四個目標被認真寫在合同中，排管中心主任李全強笑言洛薩諾的工資保密，但這位阿根廷主帥的「工作指標」在合同中寫的清清楚楚。「我們需要完成的每一個目標都寫在合同中，」李全強說。對於雙方簽署的合同，洛薩諾說：「我們簽訂了2+2的合同，在我為中國男排工作兩年後，雙方考察評估表現，然後續簽后兩年的合同，」這與阿根廷人在德國、波蘭簽訂的主教練合同並無出入，屬於國際慣例。

其實面對四個指標，洛薩諾非常自信。「我非常有信心我能夠完成這個目標，」雖然面對語言不通等諸多問題，但他非常清楚自己的實力。這一次，與阿根廷人一起來到中國的還有他的教練團隊，助理教練胡安和康復師安德烈斯。他們將與中方團隊一起完成中國男排衝擊東京奧運資格的終極目標。

入主中國男排，洛薩諾已經制定好計劃。多年國際排壇執教經驗，阿根廷人可謂中國隊的老朋友，在去年的里約奧運落選賽上，他率領伊朗男排擊敗中國，在2000年的悉尼奧運會落選賽，他領軍的西班牙隊擊敗中國。與中國隊歷次交手經歷，讓他熟知不少國內隊員。「之前備戰里約奧運落選賽我了解過很多中國球員，目前國家隊大名單中我認識17個隊員，」接下來，洛薩諾希望自己通過聯賽熟悉和認識更多中國隊員。「我會了解他們技術上的弱點，更多的認識中國球員，」他說。

接下來，他希望改變中國男排技術上的弱點。「中國男排隊員平均身高在世界前八，所以身高不是問題。」在他看來，中國隊的進攻很強，高球有一定水平，但在其他環節存在不少弱點。

「比如攔網，中國隊和亞洲隊伍一樣普遍存在問題，攔防體系需要提高，中國隊也一樣，身高不是他們攔網不好的原因。此外在解決平網球和快球中國隊表現很突出，但是當一傳遠離網口時，我們處理高球有明顯的缺陷，」他希望能夠先解決中國男排這兩方面面的問題。

昨天抵達北京，洛薩諾還未正式與男排小夥子們見面，但阿根廷人已經做好準備。歷次衝擊奧運功虧一簣，中國男排似乎有不少心病？對此，洛薩諾已經有了對策，他說：「我希望給隊員們在身體和技術上帶來改變，如果這兩方面問題解決了，心理就完全不是問題，隊員自然而然就會有自信。」

「改變」一直是阿根廷人強調的關鍵詞。6月中，中國男排就將迎來本賽季首次亮相，洛薩諾將會給中國男排帶來什麼樣的改變，拭目以待。

（李昕）