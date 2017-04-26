本田可能會諮詢梅奔尋求協助，幫助他們解決目前的引擎問題。

邁凱倫原本希望本田能在新賽季開始之前修復季前測試的故障，但是前三場比賽本田的表現堪稱災難。

消息人士透露，本田已經在和梅奔討論可能的諮詢協助，以加快他們的工作步伐。本田前的可靠性與動力都大大落後圍場的其他車隊。

儘管合同尚未簽訂，但據悉重點是在電子設備和動力單元的混動領域。

據了解，著名引擎公司依爾莫也參與其中。

本田F1主管長谷川雄介拒絕透露計劃的具體參與者，他表示公司在盡全力提升。

「我們已經做了一切能做的，利用了所有的外部資源。從三月開始，我們幾乎完全改變了我們的組織。我覺得工作的更好了，但是對本賽季來說為時已晚。引擎的修改需要時間，這是一個問題。」他對Autosport說道。

被問道依爾莫時，長谷川雄介說：「我們不會透露任何夥伴，但是我們使用了大量的外部資源。他也拒絕了詳細說明尋求梅奔協助的細節，但是說本田啟用了很多F1的引擎專家，他們之前曾為別的廠商工作過。

梅奔拒絕對此事發表評論。不是所有的競爭對手都為此高興，紅牛就反對這個計劃。紅牛認為，靠別人的幫助來開發發動機和使用競爭對手的底盤沒什麼區別。

但是梅奔和本田的合作不一定需要得到車隊的一致同意，只要雙方能達成一致就可以。

（Mc.Dull）