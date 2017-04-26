中獎簡單排列三第2017109期：綜合分析

一）上期點評

第108體彩P3開獎號碼：727，大小比2：1，奇偶比2：1，跨度5，和值16點

二）體綵排列三第109期預測分析

1、跨度分析與推薦：上期開出跨5，開出大跨度，從跨度大中小走勢圖分析，這期關注大跨度的開出

推薦跨度：5、6、4；二碼跨度：6、5

2、和值分析與推薦：上期開出和值16，開出中和值，從和值大中小走勢圖分析，這期關注中和值的開出

推薦和值：12、15、18；二碼和值：12、15

3、膽碼推薦：348，獨膽3

三）直組選及單注推薦

定位直選：5碼定位：23456/23456/45678；4碼定位：2345/2345/5678

組選複式（含組三）：6碼組選：234578，5碼組選：34578

組選10注 ：348 378 627 458 478 358 368 327 427 527

（500彩票網）