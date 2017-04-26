日期:4月26日，蘇黎世新奧爾良精英賽是美巡賽歷史上第62次兩位職業選手組隊參加正式的比賽，不過距離上一次——1981年迪士尼世界國家團體錦標賽——就間隔了很長的時間——長達36年。那一年，萬斯-希夫內爾（Vance Heafner）和邁克-荷蘭（Mike Holland）搭檔取勝，這一次會是那對幸運兒呢？可以肯定這是賽事主辦方和美巡賽希望引起球迷關注的點。而在此之前，一些賽事的基本事實需要了解。

（1）新的72洞比桿賽包括第一輪和第二輪四人二球（輪流擊球賽）以及第二輪和第四輪四人四球賽（最佳桿數賽）。開始的時候，包括80支隊伍（160名選手）。

（2）36洞之後排名前35支隊伍晉級。如果超過40支隊伍晉級，第二條淘汰線將在54洞之後啟用，同樣也是排名前35支隊伍。

（3）72洞比賽之後如果領先榜頂端出現平手，將通過驟死延長賽分勝負。驟死延長賽賽採用四人四球賽賽制。

（4）聯邦杯積分和獎金會按照通常平手時的均分原則劃分，因此兩名冠軍都會獲得400個聯邦杯積分和1,022,400美元，也就是第一名和第二名分值與獎金相加除以二。

（5）兩年冠軍都將獲得兩年美巡賽參賽資格（直到2018-19賽季）。

（6）兩名冠軍都將獲得球員錦標賽、美國PGA錦標賽以及所有邀請賽資格，包括元月份的美巡冠軍賽。

（7）賽事沒有世界積分，因此兩名冠軍都無法獲得世錦賽-普利司通邀請賽資格（該賽事依據賽事陣容的世界積分來確定冠軍是否獲得邀請）。同時值得注意的是，美國大師賽也不會給賽事冠軍參賽資格。

（8）前十名豁免適用於排名前五位的隊伍。如果前五名隊伍之中的隊員沒有獲得下個星期富國銀行錦標賽資格，他可以通過這一條規則獲得資格。

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（小風）