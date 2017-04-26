棟棟團隊排列三第17109期預測：殺和尾3 7北京新浪網 (2017-04-26 12:51)
排列三第108期開出727，大小比2：1，奇偶比2：1，跨度5，組3組合，和值16。
排列三第109期預測
10期內跨度走勢依次為3-7-9-9-4-6-4-4-8-5，10期內大小跨6：4，奇偶跨6：4。根據近期大小、奇偶跨回補走勢分析，本期走勢謹防奇數跨出號，優先看跨度5出號。
從走勢圖上看，近10期內012路跨度出號方面比值為4：4：2，近5期012路0-1-1-2-2，1路跨度走強。本期看2路防0路，綜合分析本期關注5跨防跨6開出
從和值看上期出熱和值，這期看好熱和值，近5期和值是奇偶偶奇偶，這期和值看好偶數
從走勢看百位上期出熱號，這期看好熱號，近5期出號是奇偶偶奇奇，這期看好奇數，
從走勢看十位上期出熱號，這期看好熱號，近6期出號是偶偶偶偶奇偶，這期看好奇數，
從走勢看個位上期出熱號，這期看好熱號，近6期出號是偶偶偶偶奇奇，這期看好偶數，
推薦號碼
三膽156雙膽15獨膽5
和值12 14獨和12
跨度5 6獨跨5
6碼組六124568
5碼組六14568
4碼組六1568
直組選156 248
殺和尾37殺跨度47
殺百位03殺十位79殺個位37
絕殺2碼39
絕殺1碼3
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