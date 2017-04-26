日期:4月26日消息，據美國數據網站報導，俄克拉荷馬城雷霆以99-105不敵休斯頓火箭，以總比分1-4被淘汰。雷霆唯一核心拉塞爾-威斯布魯克出戰34投15中，拿下47分11籃板9助攻，他本次系列賽場均37.4分11.8籃板10.8助攻，是自1988年的哈基姆-奧拉朱旺之後，季後賽場均得分最高的人。

本次季後賽，威少與火箭大戰5場，他分別砍下22分，51分，32分，35分和47分，雖然只贏下1場，但是場均得分高達37.4分，還有11.8籃板10.8助攻，同樣是季後賽場均三雙。

季後賽場均37.4分，這一成績在NBA歷史上排名7。在NBA歷史上，能在季後賽場均得分超過37分的一共有8人次，除了威少外，剩下7人分別是：

1985-86賽季的邁克爾-喬丹（43.7分），1964-65賽季的傑里-韋斯特（40.6分），1961-62賽季的埃爾金-貝勒（38.6分），1960-61賽季的埃爾金-貝勒（38.1分），1987-88賽季的奧拉朱旺（37.5分），1974-75賽季的鮑勃-麥卡杜（37.4分），1960-61賽季的威爾特-張伯倫（37.0分）。

威少本次季後賽出戰5場，總計得到187分，場均37.4分，比張伯倫高，與麥卡杜持平，但是總得分不如麥卡杜（262分）。

這8人中，總得分最少的是張伯倫，他出戰3場，總計得到111分；其次是喬丹，他出戰3場，總計得到131分；隨後是奧拉朱旺，4場150分；威少5場187分；麥卡杜7場262分，韋斯特11場447分。

威少雖然有些悲情，但比他悲情的人還是存在，比如貝勒——貝勒爺1960-61賽季季後賽出戰12場，總計砍下457分，場均38.1分；1961-62賽季季後賽出戰13場，總計砍下502分，場均砍下38.6分——一個簡單的道理是，多場次取得高平均分顯然比少場次要難得多，但是這兩個賽季，貝勒爺都沒有奪冠。

（咕噠）