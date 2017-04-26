既然上節課我們說了鍵盤，那麼作為強迫症晚期的老楊同學，沒補這節滑鼠的課，總覺得渾身難受。

但滑鼠並不像其他電腦零件，有著明顯的好壞之分。這篇文章主要跟大家講的是購買一款滑鼠，有哪些因素要考慮。

光電還是激光？

無論是光電還是激光，這都是滑鼠的物理引擎。

相信接觸電腦比較早的人，可能都會記得，以前的滑鼠翻過來，中間有個小圓球。就是時不時還得扣出來清理的那種，這個是光電和激光的祖宗——機械滑鼠。

由於使用滾球來確定滑鼠移動距離，機械滑鼠的這種物理結構讓使用中滾球會沾染塵雜，影響使用，維護成本更高。

所以現在光電鼠取而代之便成為了主流。光電滑鼠底部包含發射器和接收器，發射器發射光束、經由桌面反射由接收器識別。當接收器接到的光強度達到一定標準后，就可以識別成功、把定位信號傳輸到電腦中。

通過每秒幾十次甚至幾百次的測量，從而把相對連貫的滑鼠行動路徑反映到屏幕上。

大部分光電滑鼠採用的均是紅色LED燈作為光源，因為在可見光譜中，紅色光的波長最長，它的穿透性也最強（也就是我們經常說的抗干擾性）。這也就是為什麼現在買的大多數滑鼠，底部都有個紅燈。

市面上也存在藍光LED滑鼠，但原理和紅光LED相同，只是可見光顏色不同。

上文提及，普通光電滑鼠需要經過一個桌面反射的過程，這放在普通滑鼠墊上是沒什麼問題的，但到了玻璃這種大部分光線直接穿透過去的材質上，基本就廢了。

而激光滑鼠原理類似，但發射的是激光，接收的是激光照射在物體表面所產生的干涉條紋而形成的光斑點，在玻璃上也是可以使用的。所以激光滑鼠是普通光電滑鼠的升級版。

二者在外觀上最主要的區別，即底部接收器是否會發出可見光。但市面上還有紅外線光源，實際上原理與普通光電滑鼠相同，用的光源是肉眼不可見的紅外線。紅外線光電滑鼠和激光滑鼠不同，還是不能用在玻璃等材質上的。

微動是什麼？

即在滑鼠左右按鍵下面的元件，可以把它理解成開關，是一種內部採用金屬簧片觸發的部件。簡單點說，就是按鍵裏面那個軸。

滑鼠微動是滑鼠必不可少的一部分，眾多滑鼠微動中我們常見的有ormon（歐姆龍）、松下、zip、ttc、kailh（凱華）、huano（華諾）。

其中歐姆龍的產品應用最廣，他們家微動又分為國產白點、國產灰點、日產白點、日產灰點以及日產紅點等等。

但實際上滑鼠按鍵的手感，受制於按壓時按鍵材料形變阻力、微動的阻力，回彈時按鍵材料和微動的彈力。所以作為小白用戶，不用太糾結這個微動。

DPI是什麼？

上文提及，滑鼠運動軌跡的識別，是通過快速連續發射接收光來記錄位置。這個記錄的速度我們叫它刷新率，它的單位是FPS，中文是每秒幀率。

而DPI指得是滑鼠移動的物理距離和滑鼠指針移動距離的轉換制度，單位是DPI。DPI全稱Dots Per Inch，也就是每秒寸數。

高解析度的滑鼠可以縮短手的移動距離，這對於多屏操作是非常有用的。但DPI過高又會帶來滑鼠定位不準難以控制的問題。

舉個例子，DPI過低，打Dota時面對對面紅血英雄，你手腕移動了好幾次，也沒點到敵方英雄上，結果人家跳刀跑路了。

而打CS的時候，DPI過高，你就很難瞄準敵人，然後在最右調整準星的時候，你已經被爆頭了。

但是控制面板也是可以調節滑鼠速度的，那麼能不能把滑鼠速度調高來代替高DPI的滑鼠呢？不行。

再舉個例子，100DPI的滑鼠移動一寸，滑鼠會從起始位置經過第一個點、第二個點最後達到第一百個點。而50DPI滑鼠配合2倍速度，就變成了起始點經過第二個點、第四個點這麼蹦著走到第100個點。

有線還是無線？

一般來說，中低端滑鼠里，有線滑鼠信號保真度更高，也就是穩定性更強。如果預算不足、又對滑鼠的精度有一定要求，那麼選擇帶線的就行了。

但仍然有人覺得多根線很礙事，因為滑鼠動，線也就跟著動，恰巧你桌子上比較亂，這會兒就會更難受。

這時候其實我推薦你收拾下桌子，而不是換個無線滑鼠。因為想老楊這種焦慮症患者，總會怕這玩意突然沒電。

而無線滑鼠的優勢，主要在於外出攜帶方便。

無線滑鼠，按照傳輸標準分為無線滑鼠和藍牙滑鼠。二者的區別在於普通無線滑鼠需要一個USB接收器，而藍牙滑鼠可以省一個USB介面。

磨砂還是拋光？

這裏說的主要是滑鼠表面材質。實際上除了上面兩者之外，現在還有個類膚質的材質，可以說是比較細膩的磨砂。

總的來說，拋光滑鼠適合手愛出汗的。類膚質和磨砂拿起來更舒服，但用時間長了滑鼠按鍵上會打油，而且天朝這個環境，手上的汗液和滑鼠上的塵土容易搓成球。

爬鼠還是捏鼠？

這是按照滑鼠的形態來分的。大多數人接觸的都是爬鼠，也就是使用時可以把整個手掌全部放在滑鼠上面。

很多廠商推出的人體工程學設計實際上大多都是爬鼠滑鼠。人體工程學的本質就是讓工具的使用方式盡量適合人體自然形態，讓使用工具的人在工作時，身體和精神不需要任何主動適應，從而盡量減少使用工具造成的疲勞。

對於爬鼠來說，根據人手大小、力道的不同對於不同形狀、不同重量的滑鼠的適應性也不同，有機會應該去線下店體驗下。

但總的來說，分左右手的滑鼠要比左右對稱的手感更高。

而捏鼠在外觀上，相對於爬鼠更小，屁股更扁，代表作就是蘋果的Magic Mouse。這類滑鼠的設計初衷就不是讓你把手掌完全貼在滑鼠上使用，而是拇指和中指無名指小指把滑鼠捏緊來使用。

說捏鼠手感不好的，大都是沒採用正確的使用體位。這類滑鼠通常主打設計與便攜，大多也都是無線滑鼠。

工作還是遊戲？

普通滑鼠大概就是左鍵、右鍵和滾輪。遊戲滑鼠的區別主要在於更炫的顏色、更多的自定義按鍵、更好的人體工學設計以及可調節的DPI和高刷新率。

除了硬體，軟體上同樣有著較大的區別，遊戲滑鼠相對於普通滑鼠更加註重驅動軟體的使用以及調節，通常都會帶有豐富實用的驅動，有的遊戲滑鼠還會對針對某款遊戲推出專業的遊戲插件。

而工作用滑鼠功能就比較做了，除了高可調節DPI之外，往往還有額外的功能。

比如蘋果的Magic Mouse，主打的是滑鼠支持多點觸控，通過多個手指、手勢的配合可以在Mac平台上實現很多快捷操作；聯想的ThinkPad X1支持PPT翻頁遙控器功能；羅技的軌跡球滑鼠，把原本的機械滑鼠的滾球放在了拇指位置，滿足對精確控制的支持。

總結

如果你從來不玩遊戲，在家用電腦頂多是看個視頻查查資料，那麼選個最便宜的滑鼠就行。

如果你偶爾玩玩遊戲，那麼100多的入門遊戲滑鼠也足矣了。

如果你每天遊戲在4個小時以上，那麼選擇一款大牌遊戲滑鼠是個可以提升生活幸福感的事。

如果你經常出差，或者抱著PPT天天開會，那麼支持PPT翻頁功能的捏鼠是老楊的推薦。

如果你用MacBook，那麼基本用不著滑鼠，畢竟他們家觸控板是業界良心。非要選的話，你忍心給性冷淡風的電腦配個殺馬特的滑鼠嗎？老老實實買Magic Mouse吧。

至於滑鼠手感的問題，只是一個習慣的問題。習慣了人體工程學設計的滑鼠，肯定用捏鼠會特別彆扭。

但沒人會為了失去的初戀一輩子不再找對象，新滑鼠也早晚有用熟的一天。