立委洪宗熠今天(26日)召開「產地溯源，層層把關，市售雞蛋安心吃」記者會，邀請彰化縣長魏明谷、蛋農以及衛福部官員出席，他們在現場食用彰化縣生產的雞蛋，向民眾說明目前的市售雞蛋都沒有問題。魏明谷再次表示，衛福部公布訊息之後，所有的蛋農都受到傷害，彰化縣政府會協助蛋農要求國家賠償。

彰化縣長魏明谷26日在立法院表示，彰化縣有480餘家養雞場，而日前遭衛福部檢驗出疑似含有戴奧辛的養雞場則有3家，而這3家的產品都已受到管制與封存，所以目前市面上的雞蛋都是健康的，他要呼籲民眾安心購買與食用。

魏明谷指出，在真相未明朗之前就發布訊息，波及所有蛋農，彰化縣政府將協助蛋農申請國賠，他並強調，會要求賠償而非補償，魏明谷說：『(原音)我們也希望衛福部能夠查清楚，在還沒有查清楚之前，其實不應該公布，你這樣子公布以後，一竿子打翻一條船，所有的蛋農都受到傷害，所以我們彰化縣政府還是會為蛋農捍衛權益，如果他們這樣遭受這樣無妄之災，我們也會協助這些蛋農提出國賠。』

衛福部食藥署食品組組長潘志寬在記者會上表示，政府已要求有疑慮的雞蛋下架，因此，目前販售的雞蛋都沒有問題，他說：『(原音)透過這樣子的舉動(下架)，可以告訴各位，現在市面上的這些雞蛋都是安全的，請消費者不要擔心，可以放心地吃，因為政府已經做了這些管制措施了。』

除市面上的產品外，潘志寬指出，當初在發現雞蛋有情況之後就啟動跨部會機制，針對政府認為的可疑源頭進行清查，目的就是要儘速釐清戴奧辛的汙染來源，現在抽驗工作已到一個階段，這兩天就會有結果，確認結果之後就會進行處理。