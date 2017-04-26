南蘇丹饑荒 美駐UN大使譴責南蘇丹總統中央廣播電台 (2017-04-26 11:44)
美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley)25日就南蘇丹「人為」饑荒與衝突不斷等問題，譴責南蘇丹總統基爾(Salva Kiir)。她並敦促基爾實踐一個月前許下的單邊停戰承諾，下令部隊返回軍營。
海利25日在聯合國安理會一場南蘇丹議題簡報會上說，「我們必須看到可能會有進展的跡象。」「我們必須看到實施停火。」
南蘇丹自2013年起陷入內戰至今，肇因於基爾將其副總統開除引爆衝突，釀成基本上以族裔為區分的武裝派系對立。儘管2015年8月各方曾經簽署和平協議，但戰鬥並未就此告終。
聯合國南蘇丹特使席瑞爾(David Shearer)則告訴安理會，「南蘇丹(問題)的政治程序還沒死，但需要大力搶救。」
聯合國先前警告，南蘇丹可能會發生種族滅絕事件，目前已有數百萬人逃離家鄉。現在這個出產石油的國家經濟一片混亂，作物收成則被數年來最糟糕的旱象影響，造成數百萬人面臨飢荒。該國三分之二人口、約750萬人需要人道援助，大約160萬人已逃離祖國，另外190萬人則在南蘇丹境內流離失所。
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