民間司改會今天(26日)舉行記者會，介紹民間司改會陽光網最近新增的「判決API功能」，表示透過此一功能可以搜尋司法判決案件，當做司法資料開放後的進階利用，民眾可以透過API功能一起共享法學資源，讓司法判決更透明有效率。

司法院網站雖然有裁判搜尋、庭期表查詢等功能，但是介面老舊，且手機難以使用，不利於民眾使用。為了讓司法判決搜尋功能更加親民，民間司改會開發了「判決API(Application Programming Interface)功能」，提供程式使用存取介面，外界使用將可更加便利。

民間司改會表示，有了判決API功能之後，未來想要應用司法資料的開發者就不用自建資料庫，大眾也可以輕易存取、搜尋，讓司法判決資料更加開放，應用於各種介面，例如開發相關APP程式等。

民間司改會董事長林永頌表示，不論是民眾或者學者都有查詢司法判決資料的需求，透過API功能，可讓司法判決更加透明。他說：『(原音)我想不管基於監督或者使用，這樣的方式，這個判決將會成為很重要的指標，透過API方式，讓各界一起共享這樣的法學判決資源，或者使用、或者監督，都可以達到比較快速的效果。』

林永頌表示，目前司法院的網站已經有查詢功能，只是還不夠方便，民間司改會的API可以提高透明度，有助於司法實務工作、學術研究和外界監督。

林永頌表示，司改國是會議將討論司法資訊化議題，他呼籲法務部和司法院能夠參考這樣的資料開放做法。