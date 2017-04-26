林鈺雄退出司改會議 瞿海源：盡力留任中央廣播電台 (2017-04-26 11:46)
司法改革國是會議第三分組今天(26日)舉行第5次會議，但分組會議委員、台灣大學教授林鈺雄因質疑司改會議定位不明、草率表決等，決定退出，今天也未出席會議。對此，第三分組召集人瞿海源今天(26日)表示，將盡全力、誠心誠意說服林鈺雄繼續留任。參與會議的法務部長邱太三也表示，司改國是會議被寄予期望，期待所有參與者都能相忍為國。
台大教授、司改國是會議第三分組委員林鈺雄質疑司改會議定位不明、議題太多難以消化、草率表決等，決定退出司改會議，且未現身26日舉行的第5次會議，但會議仍照常進行。
對此，第三分組召集人瞿海源在會前受訪時表示，會全力慰留林鈺雄。他說：『(原音)我們會盡全力、誠心誠意說服林委員繼續留任，和我們一起繼續討論司改的議題。
而對於林鈺雄質疑討論議題太多難消化，瞿海源說，資料雖然太多，但與會者都具備專業，應該都能消化，且會議進行過程也都讓提案人說明清楚後再討論、表決，並非一開始就表決。瞿海源指出，第三分組的議題雖然討論的比較緩慢，但之後會比較樂觀，應該都能順利完成該討論的議題。
出席會議的法務部長邱太三受訪時也表示，司改國是會議被寄予期望，也是針對過去一段時間的累積問題進行討論，提出未來可以改革的方向，他期待所有參與者相忍為國，共同繼續努力，讓會議圓滿結束。
至於司改會議被質疑定位不明，邱太三說，由於司改涉及跨部會、跨院的議題，勢必要由總統主持，且未來決議的內容也一定可以做為政府相關主管部門推動法案的參考依據。
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