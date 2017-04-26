國內外齊呼 盼台灣早日完成難民法立法中央廣播電台 (2017-04-26 11:46)
立法院去年7月已初審通過「難民法草案」，但至今尚未完成三讀。民進黨立委與民間團體以及國外相關組織今天(26日)共同舉行記者會，呼籲立法院盡速完成「難民法草案」立法，讓各國的難民都能獲得人權與保障。
由立法院跨黨派組成的國際人權促進會25日與亞太難民權利網絡、台灣人權促進會合辦「難民法圓桌論壇」，來自紐西蘭、日本、韓國、香港、曼谷等難民組織及法官分享收容難民與推動難民工作的經驗，並於26日舉行記者會，由立委尤美女、Kolas、亞太難民權利網絡主席Yiombi Thona、國際難民法官協會法官Allan Mackey說明論壇成果。
本身也是難民的Yiombi Thona表示，他非常興奮並支持台灣政府所採取的腳步，他本身也是難民，住在南韓超過15年，他知道逃離自己原本的生活是什麼滋味，他到過沒有任何保護難民的法令或制度的國家，他不希望任何人過這樣的生活，希望台灣能盡速通過「難民法草案」。
尤美女表示，論壇中談到難民的保密原則，這是非常重要的建議，她以日前來台申請政治庇護的中國大陸異議人士張向忠為例，表示如果媒體與政府大張旗鼓，其在當地國的家人可能會受到迫害。她也強調，許多難民在原本的國家都是高知識分子，只是被迫離開自己的國家，外界不該有刻板印象。她說：『(原音)我們不應該把他變成是一個負擔，應讓他發揮所長，他到這個國家其實就是把他接納成為我們自己的國人，所以同樣地，讓他過同樣的生活，讓他在他的專長上發揮他的能力，所以不要忽視難民對收容國家的貢獻。』
Kolas則說，台灣處理難民案件比較棘手的問題是要如何面對中國人士以及逃亡到印度、尼泊爾的藏人，她希望立法院本屆能完成「難民法草案」立法，讓台灣成為繼韓國後，亞洲第二個訂有難民法的國家。
關鍵字：
上一則：馬英九關心健康 陳樹菊：隨緣就好
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
BROWNS 得體刀．聲寶 得體刀 EB-Z1114WL．KAI 得體刀．除毛 得體刀．飛利浦 迷你 得體刀．izumi 得體刀．得體刀 LS5160．日本貝印 得體刀．TOUCHBEAUTY 得體刀．飛利浦 得體刀 HP．PHILIPS 得體刀．飛利浦得體刀．三洋 得體刀．SANYO 得體刀．飛利浦 電池 得體刀．KEMEI 除毛刀 得體刀．按摩得體刀．Panasonic 得體刀．樂雅 得體刀．電動得體刀．飛利浦 得體刀．Kolin 得體刀 除毛刀．女用得體刀．聲寶 電動 得體刀．KEMEI 得體刀．國際牌 得體刀．kinyo 得體刀 CL-517．電動 得體刀 除毛刀．歌林 得體刀．飛利浦 兩用 得體刀
川普打槍與蔡英文通話 柯文哲：外交政策本來就講實力【NOWnews今日新聞】
本報社評--橫柴入灶的政府【中央網路報】
本報透視集--蔡英文被川普打臉【中央網路報】
前瞻基建廣闢捷運 呂秀蓮：空蕩車廂成活動蚊子館【NOWnews今日新聞】
本報透視集--國會霸權、立法專斷【中央網路報】