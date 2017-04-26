立法院去年7月已初審通過「難民法草案」，但至今尚未完成三讀。民進黨立委與民間團體以及國外相關組織今天(26日)共同舉行記者會，呼籲立法院盡速完成「難民法草案」立法，讓各國的難民都能獲得人權與保障。

由立法院跨黨派組成的國際人權促進會25日與亞太難民權利網絡、台灣人權促進會合辦「難民法圓桌論壇」，來自紐西蘭、日本、韓國、香港、曼谷等難民組織及法官分享收容難民與推動難民工作的經驗，並於26日舉行記者會，由立委尤美女、Kolas、亞太難民權利網絡主席Yiombi Thona、國際難民法官協會法官Allan Mackey說明論壇成果。

本身也是難民的Yiombi Thona表示，他非常興奮並支持台灣政府所採取的腳步，他本身也是難民，住在南韓超過15年，他知道逃離自己原本的生活是什麼滋味，他到過沒有任何保護難民的法令或制度的國家，他不希望任何人過這樣的生活，希望台灣能盡速通過「難民法草案」。

尤美女表示，論壇中談到難民的保密原則，這是非常重要的建議，她以日前來台申請政治庇護的中國大陸異議人士張向忠為例，表示如果媒體與政府大張旗鼓，其在當地國的家人可能會受到迫害。她也強調，許多難民在原本的國家都是高知識分子，只是被迫離開自己的國家，外界不該有刻板印象。她說：『(原音)我們不應該把他變成是一個負擔，應讓他發揮所長，他到這個國家其實就是把他接納成為我們自己的國人，所以同樣地，讓他過同樣的生活，讓他在他的專長上發揮他的能力，所以不要忽視難民對收容國家的貢獻。』

Kolas則說，台灣處理難民案件比較棘手的問題是要如何面對中國人士以及逃亡到印度、尼泊爾的藏人，她希望立法院本屆能完成「難民法草案」立法，讓台灣成為繼韓國後，亞洲第二個訂有難民法的國家。