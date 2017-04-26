立法院經濟委員會今天(26日)審查「前瞻基礎建設條例草案」，藍營立委不斷輪番發言，直到約莫11時30分，經委會召委、民進黨立委邱議瑩請議事人員宣讀條文，強硬讓藍營立委停止發言，雙方爆發衝突，並包圍主席台。過程中藍營立委不斷高呼「有異議」」、「要處理」、「 反對」，但都未被採納。

議事人員宣讀完條文後，邱議瑩便開始逐條審查， 依序詢問第一條有無意見、第二條有無意見、第三條等，也直接宣布「通過」，全部念完後，邱議瑩宣告「前瞻基礎建設條例草案」完成初審，不需朝野協商，直接送院會，接著便宣布散會。