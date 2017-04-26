失言傷害災區 日復興大臣辭職中央廣播電台 (2017-04-26 11:56)
負責監督2011年311大地震以及福島核災災後重建事務的日本復興大臣今村雅弘(Masahiro Imamura)今天(26日)辭職下台，原因是他曾經發言表示，還好311大地震侵襲的是東北地區而不是東京。
今村雅弘25日在執政黨自由民主黨(LDP)國會議員的餐會上做出這段發言後被迫辭職。在這之前，自民黨已有多名國會議員因為言行失當而惹上麻煩。
今村在談及這場規模9.0地震的損失時表示：「還好這發生在東北。」這場地震引發大海嘯，並造成將近2萬人死亡或失蹤。
今村數星期前也曾引發風波，原因是他在一場記者會上貶抑因擔心核災而撤離福島的民眾，並向一名記者大吼，隨後拂袖而去。福島核災是繼車諾比(Chernobyl)之後全世界最嚴重的核能災變。
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