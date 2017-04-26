為提升公務員勞動權益，有民眾日前在國發會的公共政策網路參與平臺提出意見，支持公務人員可合法組織工會。勞動部長林美珠今天(26號)到立法院社福及衛環委員會作專案報告、備詢時，也被立委詢問對此事的立場。

林美珠表示，同意公務人員透過各種方式、管道來爭取改善工作條件，並且可以隨時提出；不過，組織工會是不是唯一的管道，這是可以討論的，需要審慎考慮；勞動部後續也會跟銓敘部、內政部等單位討論此事。