金管會主委李瑞倉今天(26日)在立法院財委會答詢時表示，台北股市當沖降稅政策，將於28日正式上路，目前證券商的電腦也都已經準備好了，金管會樂觀期待能夠達到增加成交量的效果，預估日均量可以增加新台幣150億。

李瑞倉說：『(原音)開始實施會來注意觀察，其實這是稅制，股市改革的第一步，當初會提出當沖降稅先做，是滿獨立的，不會和財政部提出的稅改牽扯，要達到好的效果，還是要看5、6月財政部的稅改，可能會有更好的效果。』

李瑞倉也表示，會請證交所多做宣導，讓政策美意可以落實。