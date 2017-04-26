非法仲介台生赴陸 教長：將與陸委會研商中央廣播電台 (2017-04-26 12:31)
立委何欣純今天(26日)在立法院教育及文化委員會質詢時表示，網路上出現有合法的留學代辦公司非法仲介我國學生到中國大陸讀書，若這些學生在當地權益受損或有安全問題，該向誰申訴？對此，教育部長潘文忠表示，教育部將會與陸委會討論因應之道。
網路上出現到中國大陸考聯考或可免費到大陸試讀1個月的仲介資訊，立委何欣純指出，現在連合法的留學代辦公司都宣稱能代辦到大陸留學，但依據兩岸人民關係條例規定，此舉是明顯違法。
教育部長潘文忠回應，現有政策確實沒有開放仲介學生到大陸讀書，教育部將主動查辦，並蒐集檢舉案件，將違法者送司法單位處置。潘文忠：『(原音)我想兩岸學生的學術交流、就學，這個本來都是支持也開放，但是對於目前我們在整個政策上，並沒有開放大陸地區的機構來從事在台招生或居間做仲介，政策上是沒有開放的。』
何欣純表示，教育部應詳細盤點有多少台灣學生到中國大陸讀書是透過正常管道，有多少人是透過私人代辦機構或仲介，才能掌握「黑數」流向。她也擔心透過非法仲介前往大陸讀書的台灣學生，相關安全及權益將無法獲得保障；對此，潘文忠表示，後續將和陸委會研商維護學生權益的因應方式。
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