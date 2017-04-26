正修時尚金點新秀獎入圍創高峰 視覺傳達設計31項冠全國



(中央社訊息服務20170426 11:55:07)「2017年金點新秀獎」入圍名單出爐，正修科技大學時尚生活創意設計系入圍率再創新高，共囊括31件獎項，高入圍率居全國大專院校視覺傳達設計類單一科系之冠，時尚系主任吳守哲今天表示，創系至今持續在國際大獎嶄露頭角，展現同學紮實的學習及老師的用心。 首屆參展就勇奪新一代設計展視覺傳達設計類「金獎」及「贊助特別獎」的正修科大時尚生活創意設計系，在新一代金點新秀獎中，從64校136系所5284件作品中脫穎而出，全系24件參展作品一舉入圍31項，青春設計節則在視覺傳達設計類項目，總入圍15件作品中佔3件。 值得一提的是，今年入圍參賽組別中，「點麵」、「嚐生不粩」、「惦惦拚」創作更同時獲得三項大獎入圍的肯定。 包裝設計類「點麵」是一款為便利視障人士購買及操作泡麵包裝的貼心設計，「嚐生不粩」則將台灣傳統祭拜神明時常出現的麻粩點心，透過逗趣Q版神明包裝，讓傳統點心透過創意年輕化的包裝設計，變身為話題十足的台灣伴手禮。 工藝設計類中，學生以海洋藍洞為靈感創作的金工飾品「看見海」，利用琺瑯燒製技巧重現美麗海底景觀，提醒人們要珍惜蔚藍的海洋瑰寶。「一伴心香」則將時下流行的水泥材質與銅片結合，融入東方傳統五行概念打造雅緻香道器具。 另視覺傳達設計類也有不少亮眼作品，進修部同學創作的「惦惦拚──台灣傳統工藝產業圖文繪本」將台灣傳統工藝透過版畫技法詮釋工藝職人的惦惦拚精神，繪本閱讀後除能了解傳統工藝產業，還能親自體驗動手做，寓教於樂兼具。「大器捐時代」則透過幽默的漫畫輕鬆認識器官捐贈，學生了解器官捐贈相關知識後，再以深入淺出的圖文創作，介紹器官捐贈知識。 本次參展作品之一「NEO──包裝減碳計畫」以開發可食用水球的販賣機概念設計，榮獲「2017兩岸創客競賽第一名」，同學並將前往廣東惠州市創業基地交流，有機會接受投資、技術及創業輔導。時尚系畢業展全國巡迴即將開跑，28日將於青春設計節自行車倉庫開幕。



訊息來源：正修科技大學



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