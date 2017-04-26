大學男女合宿 明道創校就實施



(中央社訊息服務20170426 11:42:18)大學宿舍到底要不要男女合宿？男女合宿在國外大學十分常見，在台灣卻只有一間大學實施，就是明道大學。明道大學秘書長周建明說，基於信任自己學生的信念，創校當初蓋的兩棟宿舍，並未區分男生宿舍或女生宿舍，而是採取男女合宿，十六年來在學生自治的狀況下，沒有傳出任何問題。 在明道大學申請住宿，學生要先簽住宿公約，這是由學生宿舍自治會提出的規定，讓大學生自己對自己要求；自己對自己負責。對於男女合宿，應用日語學系鍾承憲說，宿舍每層樓都有交誼廳，常常看到不分男女生一起在那邊聊天，感覺校園很開放，對男生來說比較沒差。餐旅管理學系蔡月婷說，男女合宿滿方便的，有時候班級的事情需要開會，在宿舍交誼廳就可以完成，可是晚上會比較困擾，討論的音量太大就會打擾到休息。 明道大學實施男女合宿，在管理上也有一套方法，以志強宿舍為例，3-6樓是男生房、7-10樓是女生房，不管男女生都可以進出公用的交誼廳空間，但是女生樓層寢室區域禁止男生進入，在開放方便之餘還是能保有安全的隱私。除此之外，明道大學對於學生的住宿生活也用心規劃，由學務處辦理多元豐富的活動，時常讓交誼廳變廚房，白色情人節安排巧克力DIY，元宵節煮湯圓，還有每個月的例行慶生，為的就是讓在外遊子能夠融入校園生活，安心靜心地好好學習。



訊息來源：明道學校財團法人明道大學



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