雲科大舉辦「雲淡風輕-吳榮宗創作個展」中央社 (2017-04-26 10:40)
雲科大舉辦「雲淡風輕-吳榮宗創作個展」
(中央社訊息服務20170426 10:39:32)國立雲林科技大學自今起至6月29日止，在該校藝術中心舉辦「雲淡風輕-吳榮宗創作個展」，並於5月2日(二)11時舉行開幕茶會，歡迎民眾前往參觀。
吳榮宗畢業於國立台灣藝術大學造形藝術研究所，現任僑光科技大學講師、國際彩墨畫家聯盟執行委員、台灣藝術大學中區校友會理事長。吳老師藝術底韻深厚，曾榮獲曼谷國際版畫素描三年展、中華民國國際版畫双年展及全國磺溪美展攝影類首獎……，其潛心研究著墨多方藝術媒材，開創另一繪畫形式語彙是其終生追求目標。
本次展出《雲淡風輕》作品，含中西交織的精神，創作靈感則多來自日常片段，揮灑屬於生活閒情的意境。融合西方觀念傳遞東方的審美意趣，參入中國版畫形式並保持虛靜的精神狀態洞察一切微妙的變化，一種虛靜、素樸的追求。其在筆墨的修煉上能直入沉著而洗鍊、素樸而燦爛的境域，鍛造出意境曠遠、虛靜清剛的藝術風格。充分反映西方與中國之間的思考和融合，展現在當代繪畫創作上的實力和活力。
訊息來源：國立雲林科技大學
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