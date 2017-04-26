雲科大舉辦「詩意流動-黃騰萱創作個展」中央社 (2017-04-26 10:39)
雲科大舉辦「詩意流動-黃騰萱創作個展」
(中央社訊息服務20170426 10:38:54)國立雲林科技大學自今起至6月29日止，在該校藝術中心舉辦「詩意流動-黃騰萱創作個展」，並於5月2日(二)11時舉行開幕茶會，歡迎民眾前往參觀。
黃騰萱出生彰化縣伸港鄉，國立台中教育大學美術碩士畢業，現任教於台中市僑光科技大學，曾獲聘美術館年度預算總審查委員、美展評審、日本緯來電視網藝術講師……，黃老師在台灣畫壇獲獎無數且是國際知名的藝術家。
本次展出《詩意流動》水彩和油畫，其融合多元技法，利用麻雀、花朵、石頭、水波等象徵的圖像，展現其內在生命能量，作品中皆融入金箔，表徵尊貴、永恆、希望……描繪大地自然之詩意，營造藝術與自然中追求的意境與獨特魅力，並透過複合媒材的色彩堆疊與光影交錯運用，將精湛西方繪畫技巧結合東方版畫的豐厚美學底蘊，建構出詩意般的藝術新貌。
訊息來源：國立雲林科技大學
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