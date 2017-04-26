(中央社訊息服務20170426 11:29:55)Ramaakanth Sake加盟Smartmatic，力求鞏固在該地區的領先地位



倫敦--(美國商業資訊)--總部位於倫敦的自動化選舉、智慧城市和身份識別管理解決方案的全球領導者Smartmatic宣佈，該公司已任命Ramaakanth Sake為亞太區業務(APAC)總裁。



Ramaakanth將在新加坡辦公，全面負責領導Smartmatic在亞太地區的業務運作和組織。身為亞太地區總裁的Ramaakanth將負責監督印度、尼泊爾、斯里蘭卡、馬爾地夫、不丹、孟加拉、所有東南亞國家、大洋洲、韓國、日本和中國的業務。



自2000年創辦以來，Smartmatic已在亞洲開發並製造了超過27.5萬台投票和計票機。其位於臺灣的研發中心已成為鞏固該公司作為業界公認領導者地位的關鍵。Smartmatic已協助進行亞洲最大的三個電子計票專案，並已順利完成菲律賓巴丹半島和布拉幹省的智慧城市專案。



據Smartmatic執行長Antonio Mugica表示，Ramaakanth的任命對該公司具有重要的策略性意義，他指出，亞太地區正成為「全球經濟的主要引擎，並為該行業帶來龐大機會。」



Mugica表示：「我相信，隨著我們與該地區希望利用科技解決方案來改善施政的前瞻性政府攜手合作，Ramaakanth的經驗、活力和願景及其策略性思維、傲人的銷售業績和卓越的領導能力，將使他成為領導我們工作的理想管理人選。」



Ramaakanth對於為Smartmatic在該地區創造更多的機會充滿信心，他說：「非常高興能夠加入Smartmatic充滿熱情和活力的團隊。我期待與亞太地區的選舉委員會和政府攜手合作，為他們的選舉工作帶來更高的效率和透明度，同時提高民眾的生活品質。」



過去的20年裡，Ramaakanth創造了輝煌的職業生涯。加入Smartmatic前，他曾先後在印度和新加坡效力於塔塔集團(Tata)和摩托羅拉解決方案(Motorola Solutions)長達20年，並在此期間晉升至MSSSI副總裁職位。



關於Smartmatic Smartmatic是致力於開發並實施科技和服務的科技公司，旨在幫助政府辦事更透明、更有效率。公司在英國、荷蘭、比利時、美國、墨西哥、巴貝多、海地、巴西、巴拿馬、委內瑞拉、哥倫比亞、菲律賓、印尼、澳洲、馬來西亞、新加坡和臺灣擁有600多名員工。



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訊息來源：business wire