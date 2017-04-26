防範民眾溺水 北市消防局辦模擬演練中央社 (2017-04-26 12:50)
台北市消防局因應氣溫回升，前往水域戲水民眾增加，26日上午在北市中正河濱公園舉辦防溺示範演練，模擬各項防溺救援技能及直升機吊掛救援等項目。（北市消防局提供）中央社記者朱則瑋傳真 106年4月26日
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