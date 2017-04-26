計畫道路地主 要求北市府維持容積雙軌制中央社 (2017-04-26 12:50)
台北市長柯文哲多次表示處理已開闢未徵收的計畫道路需要1兆元，數十名地主26日提出要求，希望市府維持現行「捐地換容積」與「容積代金」雙軌制，否則徵收與開發，遙遙無期。中央社記者梁珮綺攝 106年4月26日
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