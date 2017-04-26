所得稅申報將從5月1日起，財政部中區國稅局長蔡碧珍（中）26日宣布今年的好康，只要採用憑證報稅，並利用E化方式進行繳退稅，再捐贈發票1張，就能獲得限量版乖乖1包，限量2萬包。中央社記者郝雪卿攝 106年4月26日