中區國稅局推E化報所得稅 贈限量版乖乖中央社 (2017-04-26 12:50)
所得稅申報將從5月1日起，財政部中區國稅局長蔡碧珍（中）26日宣布今年的好康，只要採用憑證報稅，並利用E化方式進行繳退稅，再捐贈發票1張，就能獲得限量版乖乖1包，限量2萬包。中央社記者郝雪卿攝 106年4月26日
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