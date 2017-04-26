馬英九關心健康 陳樹菊：隨緣就好中央社 (2017-04-26 12:50)
前總統馬英九（左）26日拜訪善心攤販陳樹菊阿嬤（前右）。樹菊嬤說，「你變卡少年」，馬英九則關心樹菊阿嬤健康，樹菊阿嬤回說，隨緣就好。中央社記者盧太城台東攝 106年4月26日
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