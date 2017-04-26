民眾到玉山旅遊 勿餵食野生動物中央社 (2017-04-26 12:50)
玉山塔塔加地區遊客量可達70萬人次，而近年塔塔加、瓦拉米步道目擊黃喉貂等野生動物出沒頻率增加，還有保育等級列為珍貴稀有的「黑長尾雉」（圖）現身塔塔加步道，因此玉山國家公園管理處26日呼籲，勿餵食所有野生動物。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年4月26日
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