屏東遊覽車撞安全島 6人輕傷（3）中央社 (2017-04-26 12:50)
屏東台1線新埤鄉加油站附近北上車道，26日上午1輛遊覽車自撞安全島，造成1男5女乘客受到輕傷，都意識清楚，已送醫治療。（潮州警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年4月26日
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