含塑膠食具標示新制7月上路 保溫杯都納入中央社 (2017-04-26 12:50)
食藥署26日宣布，食品容器凡是含塑膠材質且會直接接觸到食品者，7月起得依法標示材質及耐熱溫度，像是保溫杯蓋（圖）、防油的鹹酥雞紙袋等，違者最高開罰新台幣300萬元。中央社記者張新偉攝 106年4月26日
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