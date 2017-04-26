食藥署26日宣布，食品容器凡是含塑膠材質且會直接接觸到食品者，7月起得依法標示材質及耐熱溫度，像是保溫杯蓋（圖）、防油的鹹酥雞紙袋等，違者最高開罰新台幣300萬元。中央社記者張新偉攝 106年4月26日