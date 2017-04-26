警酒駕肇事卻升官 苗縣警局說明（2）中央社 (2017-04-26 12:50)
苗栗縣大湖警分局曾姓員警，去年酒駕肇事被依公共危險罪緩起訴1年，事隔才3個月，竟升官成為小隊長，外界傳聞他「後台夠硬」，苗栗縣警察局26日則出面表示，未接獲關說。中央社記者管瑞平攝 106年4月26日
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