419陳抗 李來希：28日被傳喚依約報到中央社 (2017-04-26 12:50)
中華民國全國公務人員協會理事長李來希（前）26日批評年改公聽會是偏聽公聽會；對419陳抗活動，他表示，已接到警政單位傳喚通知，28日下午依約報到。中央社記者徐肇昌攝 106年4月26日
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