搭雙鐵 遊集集（2）中央社 (2017-04-26 12:50)
台鐵局與台灣高鐵26日在高鐵彰化站舉辦「搭雙鐵．遊集集」記者會，交通部次長范植谷（右起）、台灣高鐵董事長江耀宗、台鐵局長鹿潔身等出席，盼透過中央與地方攜手合作，搭配雙鐵無縫接軌的便利接駁，提升集集沿線的旅遊人次，帶動中台灣鐵道旅遊的風潮。中央社記者張皓安攝 106年4月26日
關鍵字：
上一則：搭雙鐵 遊集集（1）
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【BRILLMOND】時尚風情真鑽男戒(鑽戒)
- Disney迪士尼金飾 富貴米奇三件式黃金彌月禮盒-0.2錢
- STORY 皮套王 - 羊皮編織化妝包 Style 6296 訂做賣場
- 【飛隼】ZE914省油耐磨輪胎_送專業安裝定位_205/45/16 (適
- 國際牌 LED 50W 無段調光調色遙控吸頂燈 HH-LAZ503909
- Ic! Berlin眼鏡 薄鋼簡約休閒款(橄欖) #SILBERDISTEL ELECT
- MadPax時尚造型包 金屬刺蝟包 大包(銀色)
- ORIN 懷舊復古學院風 質感牛皮牛津厚底鞋-黑色
- 【LONGCHAMP】短提把中型折疊水餃包(橘紅色)
- 【LACHELN】超輕暖雙重潑水羽絨外套-酒紅(42D10857)
新手上路！第一次的澳門自助旅行【欣傳媒】
通靈少女場景爆紅 HBO台灣影集引發話題【景點家 Tripass】
手搖杯茶飲市場話題 7-11全家推出珍珠奶茶【景點家 Tripass】