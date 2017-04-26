台鐵局與台灣高鐵26日在高鐵彰化站舉辦「搭雙鐵．遊集集」記者會，交通部次長范植谷（右起）、台灣高鐵董事長江耀宗、台鐵局長鹿潔身等出席，盼透過中央與地方攜手合作，搭配雙鐵無縫接軌的便利接駁，提升集集沿線的旅遊人次，帶動中台灣鐵道旅遊的風潮。中央社記者張皓安攝 106年4月26日