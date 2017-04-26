民團絕食靜坐 籲落實公投法補正（3）中央社 (2017-04-26 12:50)
人民作主基金會26日在民進黨中央黨部對面聚集，呼籲落實公投法補正，以絕食靜坐表達訴求。中央社記者裴禛攝 106年4月26日
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