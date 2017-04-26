戲劇「勞動之王」將播出完結篇，劇中最重要的一場戲動員百人至化學工廠門口抗議，為忠實呈現抗議現場，演員黃騰浩（右）將活結套至脖子，因站不穩差一點摔倒，繩結拉緊差點被勒死。（客家電視台提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年4月26日