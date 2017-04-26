台灣參與WHA 陸國台辦重彈一中舊調中央社 (2017-04-26 12:31)
（中央社記者邱國強北京26日電）針對「中國大陸是否允許台灣出席」世界衛生大會（WHA）的議題，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，應該在「一個中國」原則下，通過兩岸協商做出安排。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。
馬曉光說，關於台灣參與國際組織活動問題，中國大陸已多次表示，「應該在『一個中國』原則下，通過兩岸協商來做出安排」。
中國大陸外交部發言人耿爽25日下午在例行記者會上也針對相同問題回答，在台灣的「國際空間問題」上，中國大陸一貫堅持按照「一個中國」原則處理。
行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正20日在例行記者會說，陸委會已在3月下旬透過與中國大陸國台辦的溝通機制表達政府立場，陸方尚未回應。陸委會盼中國大陸排除政治思考，尊重理性看待支持台灣參與。
第70屆世界衛生大會預定5月22至31日在瑞士日內瓦舉行，網路報名即將於5月8日截止，台灣至今未收到邀請函。1060426
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