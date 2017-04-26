（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東市豐田里長黃堯祿，昨晚開車衝上安全島及路燈，送醫後傷重不治，警方抽血，酒測值超標。



昨天晚上9時許，黃堯錄獨自開車經過台東市南島大道，車輛疑似失控撞上車道中間安全島，再撞上電線桿，黃堯祿卡在車內。



警消人員獲報趕到現場，破壞車門將卡在駕駛座的黃堯祿救出送醫，因頭部重創，送醫後仍不治。黃堯祿擔任里長熱衷公益，噩耗傳出里民相當不捨。1060426