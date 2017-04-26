（中央社記者邱柏勝台北26日電）資金行情再起，在早盤外資大舉匯入下，今天新台幣兌美元匯價盤中一度勁揚1.64角，更衝破30元整數關卡，最高來到29.988元，逾2年半來再現2字頭。午盤暫以30.019元作收，大升1.33角。



台北外匯經紀公司成交量為7.62億美元。



外匯交易員表示，昨晚美股勁揚，熱錢再度蜂擁而至，早盤外資大舉匯入亞洲股匯市，帶動韓元、新台幣走揚。進口商雖在30元整數關卡布防，但擋不住外資匯入力道，新台幣盤中突破30元大關，來到29.988元，創2014年9月11日以來的盤中新高，也是新台幣兌美元睽違2年半再現2字頭。



展望新台幣後市，外匯交易員指出，外資匯入力道未歇，因此新台幣後勢依然看升。不過突破30元心理關卡後，進口商與散戶逢低買進美元意願大增，美元買盤大舉出籠，新台幣要強升不易；此波新台幣能升到哪，關鍵還是看外資臉色。