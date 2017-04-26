救旅遊淡季 高雄住宿享好康中央社 (2017-04-26 12:20)
（中央社記者王淑芬高雄26日電）每年的5、6月是旅遊淡季，住宿率下滑逾2成，高市府整合觀光業者推出「宿高雄1晚、送你住遊購」等好康優惠，要搶非假日的遊客。
市府整合旅宿及觀光伴手禮業者共70家，推出「宿高雄1晚、送你住遊購」活動，時間鎖定5、6月的非假日旅遊，要刺激觀光人次，為旅館、餐廳、伴手禮等產業的商機。
「宿高雄一晚、送你住遊購」鼓勵民眾在5、6月旅遊高雄，只要在非連續假日或是非假日入住包括漢來、君鴻及國賓等飯店兩晚，即可享第2晚優惠價新台幣1888元；連續入住華王、福容等飯店，享第2晚888元；還有其它旅館推出第1晚按售價付費，第2晚免費或兌換住宿券於期限內使用。
觀光局長曾姿雯今天還說有加碼好康，即住宿第2晚，取得認證卡後即可享免費遊程4選2，包括新旗航線、壽山動物園、愛河貢多拉船及太陽能船等。
同時認證卡也能享有購物優惠，包括馬玉山觀光工廠、中外餅舖、維格餅舖等。
曾姿雯不諱言每年5、6月是觀光淡季，旅宿率比旺季減少2到3成，為了提振觀光產業，市府結合業者大力行銷，以非連續假日和非假日提出促銷方案。
高雄市旅館商業同業公會理事長劉坤福表示，以往業者在此時都已受理近滿額的暑假訂房，但是目前暑假訂房率不佳，所以業者要齊心拚觀光和提振住宿率。1060426
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