棟棟團隊福彩3D第17109期預測：絕殺2碼0 4北京新浪網 (2017-04-26 12:30)
108期獎號開557大大大，奇奇奇合，組3組合，和值17，跨度2
奇偶走勢：
近十期奇偶比14：16，偶數出號走強。上期奇奇奇組合開出，接下來偶數常態出號，參考奇偶比1：2的模式防2：1組合開出。
大小走勢：
近十期大小比20：10，大碼出號走強，上期大大大合出號，接下來小數佔優，參考1大2合防2大1合開出。
跨度走勢：近十期跨度7-6-4-9-3-5-3-3-6-5，上期奇數跨開出，接下來留意奇數跨開出，看好跨度9
和值走勢：近十期和值11-10-20-17-23-8-11-7-18-14，一區和值開2期，二區和值開6期，三區開出2期，下期留意二區和值防三區和值，重點關注和值13 17。
從和值上看
上期出熱和值，這期看好熱和值，近5期出偶奇奇偶偶，這期看好奇數。
百位上期出熱號，這期看好熱號，近5期出奇奇偶奇奇，這期看好奇數。
十位上期出熱號，這期看好熱號，近4期出偶偶奇偶，這期看好偶數。
個位上期出熱號，這期看好熱號，近6期出偶偶偶奇偶奇，這期看好偶數
推薦號碼
三膽049二膽09獨膽6
和值13 17獨和14
跨度5 9獨跨9
6碼組六135678
5碼組六13568
4碼組六3568
直組選536 178
殺和26殺跨度58
殺百位02殺十位29殺個位49
絕殺2碼04
絕殺1碼0
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