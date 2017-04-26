108期獎號開557大大大，奇奇奇合，組3組合，和值17，跨度2

奇偶走勢：

近十期奇偶比14：16，偶數出號走強。上期奇奇奇組合開出，接下來偶數常態出號，參考奇偶比1：2的模式防2：1組合開出。

大小走勢：

近十期大小比20：10，大碼出號走強，上期大大大合出號，接下來小數佔優，參考1大2合防2大1合開出。

跨度走勢：近十期跨度7-6-4-9-3-5-3-3-6-5，上期奇數跨開出，接下來留意奇數跨開出，看好跨度9

和值走勢：近十期和值11-10-20-17-23-8-11-7-18-14，一區和值開2期，二區和值開6期，三區開出2期，下期留意二區和值防三區和值，重點關注和值13 17。

從和值上看

上期出熱和值，這期看好熱和值，近5期出偶奇奇偶偶，這期看好奇數。

百位上期出熱號，這期看好熱號，近5期出奇奇偶奇奇，這期看好奇數。

十位上期出熱號，這期看好熱號，近4期出偶偶奇偶，這期看好偶數。

個位上期出熱號，這期看好熱號，近6期出偶偶偶奇偶奇，這期看好偶數

推薦號碼

三膽049二膽09獨膽6

和值13 17獨和14

跨度5 9獨跨9

6碼組六135678

5碼組六13568

4碼組六3568

直組選536 178

殺和26殺跨度58

殺百位02殺十位29殺個位49

絕殺2碼04

絕殺1碼0

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