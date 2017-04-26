籃板上方紅燈亮起，威少頭也不回的在工作人員的保護下徑直走回了更衣室，沒有接受任何採訪，沒有鼓勵自己的好兄弟兼對手哈登，就這樣默默地返回了球場休息室。雷霆的2016-2017賽季就這樣結束了，這也是以威少為核心的第一個賽季，最終在首輪比賽以總比分1比4不敵火箭而告終。

威少此時此刻的心情沒有多少人能夠體會，那種落寞，那種失落，那種無助感，是的第四節他再一起頻繁打鐵11投2中，又遭遇了外界無限的指責，你為啥要這麼獨，你為啥不尋找空位的隊友呢，你不是一個好的領袖。

輸球的痛苦加上外界對他的質疑，如今的威少也許正在遭遇職業生涯最大的一大坎，幾乎沒有人能夠理解他，在大多數人的觀點里，只有勝利者才能獲得掌聲。

比賽還有10秒結束，鏡頭給到威少，毛巾搭在他的頭上，一臉無奈的表情，啃著手指，東望望西瞧瞧，似乎他已經預料到了比賽的結局，他知道自己這賽季的征程就將到此為止了，自己努力了一個賽季的成果最後10秒過後就將煙消雲散。

這種挫敗感顯然是常人不能接受的，47分11籃板9助攻，整個系列賽場均得到37.4分11.6籃板10.8次助攻；37.4分是1988年奧拉朱旺后單賽季季後賽得分最高，46.8%的回合佔有率創造了歷史新高，也是歷史第三位季後賽場均拿到三雙的球員，季後賽歷史第一次半場三雙，你還能夠要求威少做的更好嗎？他已經拼盡全力，把自己化成一道利刃，一次又一次的往火箭的胸口上去刺，然而最後的結果都不是威少心裏所想的那樣。

每場比賽過後外界都有聲音在說第四節威少一定要理智呀，千萬別亂打，但是雖然嘴上這麼說，我們心裏卻如此誠實。難道我們不希望看到威少憑藉一己之力，拯救球隊於水火之中嗎？不希望看到最後時刻威少力挽狂瀾帶領球隊取得最終的勝利嗎？

當威少開啟瘋狗模式，對火箭進行猛打猛攻的時候，就像今天第三節單節拿到20分的時候，大家都會不約而同的稱讚——威少牛逼，威少強無敵，火箭在威少面前簡直就是小菜一碟；當威少頻頻打鐵，投籃失準的時候，外界又開始異口同聲的說到，威少真菜呀，瞎打，不知道傳球呀，亂投真沒用。

威少在乎外界的這些流言蜚語嗎，顯然不，威少就是威少，他從來不care這些對他的質疑，他選擇的就是做自己，不管任何人說什麼，他還是會根據自己的節奏，按照自己的方式打球，這就是威少，一個特立獨行的性格。

在系列賽開始之前威少接受採訪時表示道「籃球場我唯一的朋友就是籃球。」足見威少求勝慾望有多強了把，他不在乎其他的，他眼裡只有籃筐，只有那最終的勝利果實。

那種獨木難支的感覺肯定不好受，我討厭當你十分努力用盡全力去做一件事，但最終卻失敗的這種失落無助感覺，我相信沒有一個人願意去體會這種感覺，這種痛是扎心的痛。就像你追一個女生費勁心事，用你的全部真誠，最後換來的卻是一次又一次的拒絕，就像你在工作中，用你畢生所學去完成一個任務，但是在領到看來你這個就是一無是處。威少可以不用去理會外界對他的那些質疑，但他不得不承受輸球給他帶來的這些痛苦，他不得不承受這種孤掌難鳴的滋味。

在外界看來威少一天天嘻嘻哈哈的，在時裝方面引領時尚，看起來就是一個活潑開朗的大男孩，但熟悉威少的人都知道，他內心是十分孤獨的，他不輕易說出自己心裏的感受。曾經威少在接受ESPN採訪時表示，自己除了和特別特別熟的人敞開心扉，對其他人都十分的內斂。

在杜蘭特走後，威少選擇把球隊的一切都抗在自己的身上，無論順境逆境還是絕境，威少都是站出來的那個人，他不顧一切的傾盡全力去得每一分，去搶每一個籃板，去帶動每個隊友，他是多麼的氣勢磅礴，英姿勃發，出神入化，舉世無雙。

他本賽季所創造的那些記錄光是列舉出來你就要用一天的時間，就這樣，威少一路走來，愈挫愈勇，愈敗愈戰，造就了他堅忍不拔的性格。是的，他曾經懼怕挫折，但是，他的一次又一次失敗的經歷，給了他前進的動力，給了他堅定的信念，給了他無限的動力。

威少他太累了，經歷了大半年的征戰，就算是再強的身體素質也承受不了如此高強度的負荷，而每場比賽雷霆都太依賴威少了，有他和沒有他完全就是兩支球隊，前四場比賽當威少在場上時，雷霆贏火箭3分，當威少下場時球隊整整輸火箭40分，今天更明顯，威少在場球隊可以凈勝火箭12分，而當他下場后球隊凈負18分。

這一切足以說明威少對於球隊的重要性，隊友給予不到威少太多的幫助，那種孤立無援的狀態使得威少沒有辦法，他必須自己去進攻，他是球隊的核心，他是球隊的老大，他是球隊的領袖，他必須去做他該做的事情，不管結局如何，他都義無反顧的選擇去做。每個人都想贏，但是我們也要有不怕輸的精神。亮劍里李雲龍有一句話說的非常好，我們要有不怕死的精神，就算是死也要死在衝鋒的路上。

是的，最後時刻威少急了，也許他投了不少不理智的投籃，你忍心怪他嗎？不想投進球嗎？他不想贏得比賽嗎？相反他是太想進球了，太想贏下這場比賽了，他已經殺紅了眼，除了籃筐，其他的神馬東西在威少面前都是浮雲，他一半是雷，一半是火，拼了命的向著火箭的籃筐發起一次又一次的衝擊，只是可惜最後的結果以打鐵而告終。

是的，威少被淘汰，這似乎和大家預想的劇情不太一樣，但是在我看來，他和冠軍沒有什麼兩樣，他從未放棄，冠軍們都是鬥志激昂的，威少這個系列賽所做的，遠遠比輸贏重要，遠遠比明天報紙網站的體育頭條重要。他做到的，是某些人一輩子追求的，他做到的是超越了自己。

不要因為結束而哭泣，微笑把。威少我為你自豪，你是一個真正的男人，你是一個真正的領袖，為了這個我要感謝你，感謝能成為你的球迷，下賽季見威震天，I LOVE YOU 。

（余恆）