商業屠夫福彩3D第17109期預測：百位殺1 7北京新浪網 (2017-04-26 12:33)
福彩 3D 上期開獎號碼：557。和值17，三奇零偶，三大零小。
●從百位上看：上期開出5，振幅為2，2路振幅。本期應重點關注：012振幅。本期結合相關遺漏數據分析，本期不看好號碼：17。預計本期百位開出的範圍看好：34569，重點：345
●從十位上看：上期開出5，振幅為3，0路振幅。本期振幅重點關注：234。從振幅走勢上看，本期不看十位開出號碼：08，結合相關遺漏數據分析，本期十位開出範圍看好：12456，重點：456
●從個位上看：上期開出7，振幅為2，2路振幅。本期重點關注568振幅的開出。本期看淡號碼：24。結合相關遺漏走勢，本期個位開出看好範圍：15689，重點：568
●重點關注三膽：456
●直選推薦：34569-12456-15689（500彩票網）
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