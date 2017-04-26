日期:4月26日消息，中超聯賽第7輪的裁判人選公佈，權健主場對陣蘇寧的比賽由王迪主裁；張雷執法建業主場迎戰恆大的比賽；國安客戰遼足的主裁判是顧春含；延邊與亞泰的這場吉林德比由王哲吹罰。

具體場次裁判安排：

廣州富力vs貴州恆豐智誠——林君（天津）

河北華夏幸福vs天津泰達——馬寧（江蘇）

河南建業vs廣州恆大淘寶——張雷（大連）

遼寧vs北京中赫國安——顧春含（武漢）

上海綠地申花vs山東魯能泰山（延期）

天津權健vs江蘇蘇寧——王迪（上海）

延邊富德vs長春亞泰——王哲（北京）

重慶當代力帆vs上海上港——艾堃（北京）

（新體）