中超第7輪裁判:王雷執法權健蘇寧 顧春含吹國安北京新浪網 (2017-04-26 12:35)
顧春含（資料圖）
日期:4月26日消息，中超聯賽第7輪的裁判人選公佈，權健主場對陣蘇寧的比賽由王迪主裁；張雷執法建業主場迎戰恆大的比賽；國安客戰遼足的主裁判是顧春含；延邊與亞泰的這場吉林德比由王哲吹罰。
具體場次裁判安排：
廣州富力vs貴州恆豐智誠——林君（天津）
河北華夏幸福vs天津泰達——馬寧（江蘇）
河南建業vs廣州恆大淘寶——張雷（大連）
遼寧vs北京中赫國安——顧春含（武漢）
上海綠地申花vs山東魯能泰山（延期）
天津權健vs江蘇蘇寧——王迪（上海）
延邊富德vs長春亞泰——王哲（北京）
重慶當代力帆vs上海上港——艾堃（北京）
（新體）
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