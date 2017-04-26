昨晚，西甲保級大戰，馬拉加客場2-0完勝格拉納達，戰意起到了重要作用，格蘭納達近期連敗落後較多，保級希望渺茫；希洪主場1-1戰平西班牙人，繼續搶分，畢竟客隊西班牙人也還有歐戰的希望；英超中，切爾西賽前盤路調低，但依然4-2大勝南安普，阿扎爾、科斯塔和卡希爾建功，這也符合澳彩相同初盤下的操盤規律；馬競技主場0-1不敵比利亞，與客隊搶分願望更強、近期交鋒佔優有很大關係。昨天競彩火線3場全中，盤口火線3中2持續盈利。更多內容請關注微信公眾號「寶哥彩吧」。

今天競彩賽事是日聯杯、亞冠小組賽、西甲、英超和解放者杯等，寶哥重點給大家說一下西甲和解放者杯。

正如上文所言，西甲進入收官階段，戰意起到了關鍵作用，比如歐戰入場券爭奪球隊和保級球隊。今天就有這樣的賽事，如萊加內斯主場迎戰拉斯帕，在萊加內斯近期連敗的情況下，本場比賽多開半一盤，明顯是看好為保級而戰的萊加內斯贏球。巴薩迎戰奧薩蘇納，中國競彩開出四球盤，上輪在國家德比中3-2獲勝的巴薩繼續贏球沒有問題，但能否贏四球呢？最近5次同對陣交鋒，巴薩都凈勝對手兩球及以上，有兩次凈勝7球及以上，有兩場正好凈勝四球，一場凈勝兩球。如此看來，中國競彩看好讓球勝平為好。

解放者杯繼續激戰。今天早晨進行的3場小組賽，主隊都如願拿到了3分，但有兩場是球半深盤，結果上盤主隊只是一球小勝，贏球輸盤；另一場比賽，聖洛倫索也只是2-1小勝。今晚4場解放者杯，米內羅競技主場迎戰亞松森自由，盤口開一球盤，我有一個強烈的直覺，本場比賽可能又是主隊一球小勝的架勢，估計比分是1-0、2-1。首回合亞松森自由就是主場1-0小勝米內羅競技；米內羅競技之前4個主場，有兩次都是2-1戰勝對手。

亞冠小組賽由於臨場數據變化較大，一般要到臨場才會有準確觀點。另外，亞冠的比賽有些假，如塔火車頭4-4塔亞文的比賽，比賽中兩隊輪流進球，儘管馬拉特上演帽子戲法，但傷停補時階段，馬查杜的進球將主隊全取3分的努力成為泡影。有朋友在我微博上留言，球員操縱了比分，塔火車頭4-4塔亞文串大阪鋼巴3-3阿德萊德，比分2串1的話回報非常可觀。玩笑歸玩笑，但這樣高比分的平局確實有些不正常。

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