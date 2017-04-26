排列三 上期開獎號碼：727。和值16，奇偶比2：1，跨度5，大小比2：1

和值關注：上期開出和值16，1路和值，和值振幅為1，1路振幅。從和值走勢圖和和值振幅走勢圖分析，這期關注中性和值（8~18）的開出。不看好和值：07、09、21開出；重點關注和值路數：01路，重點關注和值：10、12、13、18、19；

奇偶關注：上期開出奇偶形態為：奇偶奇，從近期開出奇偶個數比例走勢來看，從奇偶遺漏數據分析上看，本期奇偶形態重點關注：關注兩偶一奇組合，防全奇組合；

跨度關注：上期開出跨度為5，2路跨，跨度振幅為0，0路振幅。從跨度走勢圖和跨度振幅走勢圖分析，這期重點關注中小性跨度的開出。不看好跨度：1、3開出；重點關注跨度：5、6、7；

大小關注：上期開出大小形態：大小大。從大小遺漏數據分析上看，本期大小比形態重點關注：兩小一大組合，防。

重點關注三碼：258

組選6碼複式（含組三）：023568

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