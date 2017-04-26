（吉隆坡25日訊）欲成為世界羽球冠軍，葉橙旺認為李宗偉在速度和力量方面，應該有所提升和改善。

大馬男單世界一哥拿督烏伊拉李宗偉（34歲）過去4年出戰世界羽球錦標賽都躋身決賽，但卻先後敗給中國名將林丹和里約奧運冠軍的諶龍屈居亞軍。

今年8月21至27日在格拉斯哥舉行的世錦賽，或許是李宗偉最後的世錦賽，因此他也非常渴望能夠在職業生涯拿下世錦賽冠軍。

宗偉在2017賽季僅打2場公開賽。他在3月的全英公開賽決賽戰勝中國的石宇奇，4度奪得男單桂冠，在馬來西亞公開賽決賽，他直落2局敗給宿敵林丹，未能第12次稱霸大馬賽。

避免傷病更重要

大馬的印度尼西亞籍男單教練葉橙旺接受本地媒體採訪時表現，通過觀察李宗偉在大馬賽的表現，他認為宗偉隨著年齡的增長需要做出改變，其中在速度和力量需要提升和改善。

「我已經和李宗偉有過討論，關於加強他的擊球落點和多拍的能力問題，但對他來說並不是件容易的事，尤其是他的速度和能力已達到頂點。這會是一段很長的過程，但我們會在6或7月的備戰計劃訂下這個重點訓練的內容。」

「在他這年齡層，我更關心的是傷病，之前他在全英賽贏得冠軍，我第一件事詢問關於他的膝蓋。目前他的膝蓋已經好轉，而且也不需要在訓練和比賽進行包紮，這對他來說是好事，尤其是在迎戰世錦賽，最好就是避免傷病。」

伊斯不會打蘇杯

另一方面，走出背傷困擾的伊斯甘達（25歲、現世界排名第33位）已經開始恢復訓練，並將出戰在5月30至6月4日的泰國大獎賽，這也是他傷愈復出的首場賽事。

葉橙旺透露：「雖然伊斯甘達傷愈復出，在場上的動作腳步等都越來越好，但是他的狀態還不算很好，因此他不會在大馬出戰澳洲黃金海岸的蘇迪曼杯（5月21至28日）計劃內。」

（來源：《中國報》）