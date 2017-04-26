一場3對3籃球比賽，有什麼好看的？

嗯，單純的說這個籃球比賽，我覺得，是沒什麼好看的（老闆，請您不要看到這就決定解僱我，請堅持看完後面的內容，就算您依然決定炒我魷魚，至少也能讓我死個明白不是……）。

NBA？我隔壁工位的靜靜知道嗎？昔日和科比談笑風生，畢竟當年也是抱著科比哭的一塌糊塗的人（仔細想想，這其實跟我並沒有半毛錢關係？）。

國際比賽？亞洲範圍，咱在現場看過男籃武漢登頂，在屏幕前跟著長沙觀眾一起唱過《五星紅旗迎風飄揚》。世界範圍，雖然我們總是輸球吧，畢竟也是看著幾代移動長城比賽長大的，我女朋友可以不認識萊昂納多、約翰德普、布拉德彼特，但是，如果她不認識姚明、易建聯、科比、詹姆斯，那是不可接受的原則問題（當然，小編我現在還只是一隻單身汪。。。）！

國內籃球？那是看家本領，堪稱「懂球帝」一枚！15年前，我就精準預言，2016-17賽季CBA聯賽總冠軍將屬於新疆（其實在這之前，我還分別預言過2003、04、05。。。16年總冠軍將是新疆）。

所以，當看過這麼多比賽后，讓我坐在電腦屏幕前，看一場新浪3X3籃球黃金聯賽，然後，還得給老闆準備一份最牛逼的報導，我能完成這個任務嗎？

這一點都難不倒我！我很想拍著胸脯這麼說，可實際上的我是……。「卧槽，這比賽真能看到什麼亮點嗎？選手我一個都不認識好嗎？水平要比職業比賽低很多吧！打的還是半場！老闆還等著我牛逼閃閃的軟文呢！我特么的是不是直接準備一份辭職報告還比較省事？。。。」

「咦？開場第一個環節是個舞蹈項目？哎呦？這啦啦隊妹子長得都還不錯唉，哎，這小腰扭得！嚯，還是個兩隊的battle呢！（咳咳。以上描述均為情節需要，現實中的小編絕對不是這麼一副猥瑣屌絲的樣子，絕對！）……」

說回這比賽，畢竟不是專業，這水平……「卧槽卧槽卧槽！什麼情況，這個看著身高和我差不多的小個子，剛才面對這大個子老外隔扣了一個？！！牛逼了老鐵，雙擊666！！」

拿起手機，打開外賣軟體，一場好的節目當然得搭配上合適的美食。每當我覺得很享受的時候，我都會照例點上一份麥當勞巨無霸套餐，嚼一口漢堡，那是一種擁有全世界的滿足感！

「下一個環節好像是嘉賓迎接路人的挑戰？這嘉賓有點眼熟啊。好像是……張慶鵬？！！」嚼了一半的漢堡噎在了嗓子眼，猛灌一大口可樂，我終於把它咽了下去。「這嘉賓的級別也太高了吧！」

本著國際通行的體育精神，張慶鵬把各位男選手虐了個遍，最後，被一位女選手打破了金身（所以古人說，制服一個強悍的男人，還是要靠一個漂亮的女人。哪個古人說的？我怎麼知道！）。

結束了這一串環節，換了一套表演服的啦啦隊妹子們又回到了場上。這一次，我平復了一下心情，從一個編輯的專業角度，認認真真的看了看這一段表演（盯著我幹嘛？這次我真是認真的！）。

其實啊，我目光一直就沒離開過黑衣服這隊最中間的那位姑娘。怎麼說？靚麗，單純，用一句文言文形容一下，出淤泥而不染（我以光速搜索了我大腦的存儲庫，最後也就還記得這麼一句……）。有人吸引你，靠的是人格或者才藝，有人吸引你，靠的可能只是一個眼神和動作。我瞅了一眼坐在評委席的老闆，他只是凝視了一下，用手一指，隨後與身邊人耳語了幾句，便再無其他動作。我知道，每當他覺得滿意的時候，都會是這種表現。

這個啦啦操比賽，算是3X3黃金聯賽的一項附屬賽事，同樣要評比出一個冠軍。最後，冠軍如我所料頒給這個妹子所在的小隊。還原一下老闆剛才的動作，我覺得，他可能只是跟一旁的人說了一句：「就是她了！」

這勾起了我的興趣。「我得探探這個妹子的底細！」翻出我在深圳的小拍檔微信，她很快完成了我囑託，推給了我一個微信名片——那個妹子的。

「曉曉，名字還挺文藝。」我故作鎮定的說著，手指卻早已迫不及待的發送了好友申請。按照慣例使出了各種撩撥套路，順利收到了一堆親熱的回復，以及若干美照。

「山東長大，愛跳舞，年紀不大，去年來深圳闖蕩，目前單身，穿衣顯瘦，脫衣有肉……」我越問越興奮，直到收到下面一個回答后……

「我喜歡的是足球！」

「足球？足球？她說她喜歡的是足球？……足球狗和籃球狗可是不共戴天啊！」我感覺一個在我的吹氣下逐漸鼓起來的氣球，忽然一下就被戳破了。

一口氣把漢堡啃完，終於平復了心情。「算了，我聽說，每一站3X3的冠軍、啦啦操冠軍，最後都會來參加北京的年度總決賽。有什麼小算盤，後面都還是有機會的嘛！」

「退一步講，這個黃金聯賽是每周一站，每一站除了比賽、單挑、扣籃表演外，都還會有啦啦操的比賽。或許，下一站，可以繼續關注一下？」

「就算比賽達不到期待，就算單挑、扣籃不夠精彩，至少，養養眼也是極好的嘛！」