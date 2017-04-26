神采飛揚排列三第17109期預測：膽碼2 3北京新浪網 (2017-04-26 12:44)
神采飛揚排列三第2017109：膽碼2、3
要點
金膽：2
銀膽：3
銅膽：8
殺碼：0
雙膽：2+3、3+8、3+7、1+7、6+7
最佳和尾：2+3+4+5
最佳和值：12、13、14
跨度：5、6、7
主形態：小小大、偶奇奇
本期號碼組合：
百位：2 3 5 6
十位：1 2 3 7
個位：3 5 7 8
直 選：12356+12367+35789
定位1D ：2**、 *3* 、**8
組選複式：
六碼： 1+2+3+6+7+8
五碼： 2+3+6+7+8
好運來3注：
2+3+8、6+1+7、2+3+7
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